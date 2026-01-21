In passato, molti scrittori e registi hanno spesso ricorso al grottesco e al surreale per affrontare temi complessi e controversi. Questa scelta, talvolta motivata da carenza di idee o dalla volontà di mascherare le proprie incertezze, ha dato origine a narrazioni ricche di assurdità involontarie. Un approccio che, pur nella sua semplicità, rifletteva la difficoltà di rappresentare con sincerità la realtà contemporanea, spesso troppo complessa da raccontare senza semplificazioni.

C’è stato un tempo, che oggi sembra lontanissimo, in cui scrittori e registi alle prese con la storia contemporanea, con la complessità e la profondità dei suoi personaggi più controversi e delle vicende nazionali e internazionali in cui erano immersi, tendevano spesso a cavarsela rifugiandosi nel grottesco, buttandola sul surreale, infarcendo la trama di palesi assurdità che avevano l’unico scopo di coprire tutte le assurdità involontarie in cui quegli scrittori e registi temevano di essere incappati comunque, o semplicemente la loro carenza di idee. Ora scorro le cronache quotidiane delle follie trumpiane e mi chiedo chi mai potrà renderle adeguatamente in un romanzo, film o serie tv, e se per farlo, paradossalmente, occorrerà tornare al più rigido e piatto realismo, o se anche quello, a distanza di tempo, farà lo stesso effetto che fanno a me, per esempio, alcune scene del Caimano, il film di Nanni Moretti su Silvio Berlusconi, o del Divo, il film di Paolo Sorrentino su Giulio Andreotti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Siamo in un cinepanettone girato da Sorrentino

Leggi anche: "La Grazia", il film girato a Torino da Paolo Sorrentino in anteprima la mattina dal 25 dicembre al 1° gennaio: in quali cinema

Leggi anche: Dove è stato girato La grazia, le location del nuovo film di Paolo Sorrentino

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Il mondo di Trump | Siamo in un cinepanettone girato da Sorrentino; Massimo Boldi rimosso dalla lista dei tedofori della staffetta olimpica. L'attore: Il mio sport? La f... e l'aperitivo; Zalone è il più visto di tutti ma è malvisto dai soliti chic; Criscitiello: Dall’Africa un insegnamento all’Italia che ha già perso con le fiaccole di...

Alla programmazione di quest'anno diamo un bel 6.5. Siamo soddisfatti ma anche delusi da molti film non trasmessi - facebook.com facebook