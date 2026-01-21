Si spaccia per un dirigente del Comune ed estorce un bonifico dai titolari del locale

Un individuo si è presentato come dirigente del Comune, tentando di ingannare i titolari di un locale per ottenere un bonifico. La frode si è svolta con modalità che hanno indotto le vittime a credere nella legittimità dell’interlocutore, evidenziando l’importanza di verificare sempre l’identità di chi richiede pagamenti o informazioni sensibili. È un esempio di come le truffe di questo tipo possano verificarsi anche in ambiti apparentemente ufficiali.

Si è spacciato per un dirigente del Comune ed è riuscito a convincere i titolari di un locale a farsi fare un bonifico. L'episodio si è verificato nella giornata di martedì 20 gennaio a Concorezzo e la vittima della frode è un'attività molto nota in città. Truffa al localeSecondo quanto.🔗 Leggi su Monzatoday.it

