Sì all' aggiornamento di toponomastica e stradario

Il Comune di Sant'Arpino ha approvato l'aggiornamento della toponomastica e dello stradario, contribuendo a migliorare la mappa urbana e la gestione del territorio. Questa iniziativa, approvata dalla giunta comunale, mira a mantenere aggiornate le denominazioni stradali e i riferimenti geografici, facilitando servizi pubblici e la mobilità dei cittadini. L'intervento rappresenta un passo importante per garantire un sistema di indirizzi preciso e aggiornato.

Via libera all'aggiornamento della toponomastica e dello stradario del Comune di Sant'Arpino. La giunta ha approvato la delibera.Il provvedimento è finalizzato ad adeguare lo stradario comunale alle trasformazioni urbanistiche intervenute nel tempo, migliorare la chiarezza e l'univoca.

