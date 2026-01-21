La Corte d'appello di Torino ha stabilito che l’imam Mohamed Mahmoud Ebrahim Shahin non deve essere trattenuto nel Centro di permanenza per i rimpatri di Caltanissetta. La decisione giunge in seguito alle dichiarazioni pubbliche dell’imam riguardo all’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023, e rappresenta un importante pronunciamento sulla sua posizione legale e sui diritti dell’individuo.

La Corte d'appello di Torino ha deciso che l'imam di Torino Mohamed Mahmoud Ebrahim Shahin non deve essere trattenuto al Centro per i rimpatri di Caltanissetta, come disposto dal questore di Torino il 24 novembre scorso, a seguito di alcune frasi pronunciate pubblicamente dall'imam sull'attacco terroristico organizzato da Hamas il 7 ottobre 2023. "Dagli atti - spiegano i giudici torinesi motivando la decisione - risultano solo una personalita' non violenta, la positiva considerazione del mondo civile ottenuta attraverso gli anni trascorsi in Italia nel rispetto delle regole e della civile convivenza, l'attivazione per il dialogo e l'integrazione". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Shahin, la Corte d'appello di Torino: "No a trattenimento nel Cpr"

Torino, i giudici "liberano" l'imam Shahin: stop al trattenimento nel CprLa Corte d’Appello di Torino ha deciso di liberare l’imam Mohamed Shanin, che era stato trattenuto nel Cpr di Caltanissetta.

Torino, la Corte d'appello libera l'imam Mohamed Shahin recluso nel Cpr per le frasi su Hamas: Giorgia Meloni attacca i giudiciLa Corte d'appello di Torino ha deciso di liberare l'imam Mohamed Shahin, recluso nel Cpr in seguito alle sue dichiarazioni su Hamas.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: La sicurezza non è una zona franca; La Cassazione: l'imam Shahin resta libero; Bologna e il limite a 30 km all’ora, il Tar accoglie ricorso e annulla provvedimento; FDI - FRATELLI D'ITALIA: KELANY (FDI): SU IMAM TORINO CASSAZIONE CANCELLA SENTENZA APPELLO, CONFERMA CHE SU ESPULSIONE VIMINALE AVEVA RAGIONE.

Shahin, la Corte d'appello di Torino: No a trattenimento nel CprLa Corte d'appello di Torino ha deciso che l'imam di Torino Mohamed Mahmoud Ebrahim Shahin non deve essere trattenuto al Centro per i ... iltempo.it

Imam liberato a Torino, Nordio ha già aperto un’istruttoria: potrebbe mandare gli ispettori in Corte d’AppelloIl ministro della Giustizia Carlo Nordio ha aperto un'istruttoria e potrebbe anche mandare gli ispettori alla Corte d'Appello di Torino perché al governo, ... ilfattoquotidiano.it

#Cassazione Come previsto la Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento di stop al trattenimento in un Cpr dell’imam di Torino Mohamed Shahin, affermando che il Viminale, nel disporre l’espulsione e quindi il trattenimento avesse agito nel pieno ris - facebook.com facebook