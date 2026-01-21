Sfida ai baschi alla New Balance Arena Atalanta traguardo vicino | Facciamo la storia

Stasera alle 21, all’Atalanta si gioca una partita decisiva contro l’Athletic Bilbao alla New Balance Arena. Con tre punti, la squadra bergamasca potrebbe avvicinarsi ulteriormente alla qualificazione agli ottavi di Champions League. Nonostante le assenze pesanti, i nerazzurri puntano a fare un passo importante verso la storia, con la possibilità di qualificarsi anche con 16 punti, in attesa dell’ultimo match in Belgio.

Tre punti per prenotare gli ottavi di finale di Champions. L’ Atalanta stasera alle 21 alla New Balance Arena ospita i baschi dell’ Athletic Bilbao, decimati da assenze pesantissime: Dea a 13 punti, dovrebbero servirne 17 per entrare tra le prime otto, ma una combinazione di risultati favorevoli potrebbe regalare la qualificazione anche a quota 16 nell’ultimo turno, quando i nerazzurri andranno in Belgio a fare visita ai padroni di casa dell’Union St-Gilloise. "Non facciamo calcoli, abbiamo due partite a disposizione, sono sei punti: sappiamo di poter fare qualcosa di unico, inimmaginabile e irripetibile, vogliamo entrare nella storia dell’Atalanta per centrare questo obiettivo incredibile, facendo più punti possibili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

