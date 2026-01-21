Serie A stop alle trasferte di Roma e Fiorentina | pugno duro del Viminale dopo gli scontri in autostrada!

Il Viminale ha deciso di sospendere temporaneamente le trasferte di Roma e Fiorentina in seguito agli incidenti verificatisi in autostrada. Questa misura, adottata per garantire la sicurezza di tifosi e cittadini, rappresenta un intervento deciso dopo gli scontri avvenuti nelle ultime settimane. La decisione evidenzia l'importanza di mantenere l’ordine pubblico e di prevenire ulteriori episodi di violenza legati agli eventi sportivi.

Bove riparte dalla Championship: firmato il contratto con il Watford per il suo ritorno in campo: manca solo l'ufficialità Mercato Milan, torna d'attualità l'ipotesi Sergio Ramos! Due sponsor spingono per il suo arrivo Fali Ramadani assolto per frode fiscale: la ricostruzione di quanto successo al noto agente sportivo. Ultimissime Calciomercato Lazio: all-in su Giovane! La mossa dei biancocelesti per l'attaccante non lascia più dubbi, cos'è successo Dossena Cagliari: sardi scatenati, torna anche il difensore! I dettagli della trattativa con il Como, ecco quando arriva in città Bove riparte dalla Championship: firmato il contratto con il Watford per il suo ritorno in campo: manca solo l'ufficialità Conferenza stampa Bruma pre Juve Benfica: «Infortunio? E' stato un stop grave, sono molto contento di tornare a lavorare» Dibu Martinez Inter: suggestione a sorpresa per il dopo Sommer. Serie A, stangata in arrivo per Roma e Fiorentina? Possibile blocco delle trasferte dopo gli scontri in autostradaL'Osservatorio valuterà nelle prossime ore un possibile blocco delle trasferte per Roma e Fiorentina, a seguito degli incidenti avvenuti sull'Autostrada A1.

