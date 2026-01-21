Sequestrata in Ossola una discarica abusiva di 73mila metri cubi

Sequestrata in Ossola una discarica abusiva di circa 73.000 metri cubi di rifiuti. La struttura, priva di autorizzazioni, ospitava una notevole quantità di materiali stoccati all’aperto, senza le necessarie misure di sicurezza e controllo. L’intervento si inserisce nelle attività di tutela ambientale e di contrasto alle attività illecite di gestione dei rifiuti nella regione.

Una vera e propria montagna di rifiuti, che invece di essere smaltiti correttamente venivano "stoccati" all'aria aperta senza alcun controllo o permesso.É quello che polizia e Arpa hanno scoperto in Ossola, dove nella mattinata di ieri, martedì 20 gennaio, è stato eseguito il sequestro preventivo.🔗 Leggi su Novaratoday.it

