Semina il panico al bar in preda ai fumi dell’alcool
Nella notte a Chianciano Terme, un episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti. Un uomo, visibilmente alterato dall’alcool, ha provocato momenti di tensione nel centro della cittadina. La situazione è stata gestita dalle forze dell’ordine, intervenute prontamente. Si tratta di un episodio isolato che sottolinea l’importanza di un consumo responsabile e del rispetto delle norme di sicurezza pubblica.
Chianciano Terme (Siena), 21 gennaio 2026 – Ha seminato il panico a Chianciano Terme, la scorsa notte, in preda ai fumi dell’alcool. Alla fine è stato arrestato. Si tratta di un 19enne di Chiusi, che intorno all’una e mezza di notte ha discusso violentemente con i clienti e la titolare del bar che si rifiutava di dargli ancora da bere. A quel punto ha iniziato a lanciare sedie tentando poi di danneggiare la segnaletica, le opere stradali e di sradicare un paletto in metallo; sul posto intanto erano arrivati i carabinieri del Radiomobile di Montepulciano, che cercavano senza successo di tranquillizzarlo fino a che uno dei due militari non è stato colpito a pugni e spintoni, riportando delle lesioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
