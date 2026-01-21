Nella notte a Chianciano Terme, un episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti. Un uomo, visibilmente alterato dall’alcool, ha provocato momenti di tensione nel centro della cittadina. La situazione è stata gestita dalle forze dell’ordine, intervenute prontamente. Si tratta di un episodio isolato che sottolinea l’importanza di un consumo responsabile e del rispetto delle norme di sicurezza pubblica.

Chianciano Terme (Siena), 21 gennaio 2026 – Ha seminato il panico a Chianciano Terme, la scorsa notte, in preda ai fumi dell’alcool. Alla fine è stato arrestato. Si tratta di un 19enne di Chiusi, che intorno all’una e mezza di notte ha discusso violentemente con i clienti e la titolare del bar che si rifiutava di dargli ancora da bere. A quel punto ha iniziato a lanciare sedie tentando poi di danneggiare la segnaletica, le opere stradali e di sradicare un paletto in metallo; sul posto intanto erano arrivati i carabinieri del Radiomobile di Montepulciano, che cercavano senza successo di tranquillizzarlo fino a che uno dei due militari non è stato colpito a pugni e spintoni, riportando delle lesioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Semina il panico al bar in preda ai fumi dell’alcool

Scoperto in preda ai fumi dell'alcol mentre urina in piazza, il provvedimento del QuestoreUn uomo di 30 anni di origini somale è stato sanzionato a Ancona per ubriachezza manifesta e atti contrari alla pubblica decenza.

Leggi anche: In preda ai fumi dell'alcol devasta l'appartamento e poi prende a calci e pugni gli agenti: 35enne arrestato

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Calci e pugni agli infermieri: 31enne semina il panico al pronto soccorso del Poma; Seminava il panico al supermercato con un taser artigianale: denunciato uno studente minorenne a Castel Bolognese; Ubriaco e con 4 cani senza guinzaglio, 61enne semina il panico in piazza a Gesturi; Contromano sull'A2, automobilista ubriaco semina il panico.

Eboli: in stato di ebbrezza sfreccia con l’auto e semina il panico. Indiano denunciatoSfreccia con l’auto in Viale delle Olimpiadi seminando il panico tra gli sportivi intenti a correre. Un 43enne indiano è stato fermato dopo un breve inseguimento dalla Polizia Municipale di Eboli che ... ondanews.it

Terni, banda di giovani semina il panico in corso Tacito: urla e lanci di bottigliedi Ma. Gi. Pen. Panico venerdì sera in pieno centro a Terni dove un nutrito gruppo di ragazzi, giovanissimi secondo chi ha assistito alla scena, ha iniziato a lanciare bottiglie di vetro all’impazzat ... umbria24.it

Referendum giustizia, l’amnesia selettiva delle toghe: ora il sorteggio del Csm fa paura Prima era visto come “l’unico sistema per garantire l’imparzialità”. Adesso, invece, l’estrazione a sorte semina il panico nell’Anm perché eliminerebbe il potere delle corrent - facebook.com facebook

5’ OCCASIONE INTER! Super azione di Bonny che semina il panico in area e calcia: Falcone salva il Lecce con un grande intervento #InterLecce 0-0 #SerieA #ForzaInter x.com