Sella scontro diretto da non fallire | Fondamentale aiutarci in difesa

In vista della trasferta a Ruvo di Puglia, stasera alle 21, coach Di Paolantonio analizza la preparazione della squadra per un match importante. La gara rappresenta un'occasione da non fallire e richiede attenzione particolare in difesa. Ecco le parole dell’allenatore sulla strategia e le sfide che attendono la squadra in questa sfida cruciale.

Alla vigilia della trasferta a Ruvo di Puglia, stasera alle 21, coach Di Paolantonio ha risposto ad alcune domande sulla preparazione della partita. Tiberti ha ripreso ad allenarsi con la squadra? Potrà giocare alcuni minuti? "Ha ripreso dalla scorsa settimana, ovviamente con degli allenamenti parziali. Chiaramente per lui è precampionato, perché è fermo da 2 mesi. Dobbiamo capire se riuscirà a darci dei minuti o meno". In questo momento la squadra non sta giocando male, ma i risultati non arrivano: cosa pensa stia mancando? "Nell’ultima partita non abbiamo giocato bene e rivedendola una seconda volta mi sono arrabbiato ancora di più, perché contro la quinta squadra del campionato abbiamo perso tirando per pareggiare all’ultimo secondo facendo una partita non positiva, una delle peggiori di quest’anno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

