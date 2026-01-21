Nel maggio 2021, Virginia, allora tirocinante in psicologia clinica, ricevette per errore sei dosi del vaccino Pfizer. Ora, a distanza di cinque anni, è stata condannata, segnando un episodio che ha suscitato attenzione sulla gestione delle somministrazioni vaccinali e sulle responsabilità professionali. Questo caso evidenzia l’importanza di procedure rigorose e controlli accurati nel settore sanitario.

Massa, 21 gennaio 2026 – Sono passati cinque anni da quando Virginia, che all’epoca faceva la tirocinante a psicologia clinica, il 9 maggio 2021 ricevette per errore sei dosi del vaccino Pfizer. È arrivata ieri la sentenza di primo grado della giudice Antonella Baldasseroni, che di fatto condanna l’infermiera a due mesi per lesioni gravissime e assolve con formula dubitativa il medico, i due sanitari che per sbaglio somministrarono l’extra dose di vaccino. Un’odissea iniziata con una querela del 2022 e la ’battaglia’ portata avanti dalla madre della 23enne, che adesso fa una riflessione su quanto accaduto: “Siamo rammaricati che a distanza di cosi tanto tempo, avendo subito un iter processuale molto pesante e costoso, a oggi nessuno abbia risarcito nemmeno un euro per le lesioni gravissime che Virginia ha subito, nonostante le richieste in tal senso”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sei dosi di vaccino Pfizer, condannata l’infermiera

Leggi anche: Vaccino Covid, "oltre 5mila casi di mielite trasversa invalidante dopo dosi AstraZeneca, Pfizer e Moderna": la testimonianza di pazienti "sopravvissuti"

Leggi anche: Militare diventato cieco dopo somministrazione del cd vaccino anti-Covid Pfizer

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Vaccinazioni pediatriche. Per le Società scientifiche italiane il ritorno al passato è un rischio; Fare spazio alla speranza: una dose alla volta, per ogni bambino; Hashish e marijuana, blitz dei Carabinieri: due denunciati e sei segnalazioni; Il vaccino anti-COVID a mRNA può diffondersi sistematicamente nella placenta e nei neonati delle donne vaccinate durante la gravidanza.

Ok di Aifa a estrarre sei dosi dalle fiale del vaccino J&J. La richiesta partita dai farmacistiNe danno notizia oggi la Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie (Sifo) e la Società Italiana dei Farmacisti Preparatori (Sifap) che avevano ... quotidianosanita.it

Sono 4 le dosi di vaccino iniettate alla psicologa tirocinanteLa precisazione dell’Asl Toscana Nord Ovest a termine dell’audit interno nel corso del quale è stato analizzato in maniera accurata il flacone utilizzato per la vaccinazione ed è stato misurato il ... quotidianosanita.it

Vaccino antinfluenzale, in Sicilia somministrato il 52% delle dosi acquistate. Siracusa è la provincia con la maggiore percentuale di vaccinati #ANSA x.com

In Liguria sono state somministrate 330 mila dosi di vaccino antinfluenzale, 60 mila in più dell’anno scorso. Si tratta di un successo straordinario della campagna vaccinale con un +30% di somministrazioni rispetto all’anno scorso nello stesso periodo, quindi v - facebook.com facebook