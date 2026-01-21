Segre-sprint | Palermo resterei tutta la vita Serie A? La benzina c' è Ah supererò Corini

Segre-sprint racconta di un centrocampista di Palermo che, dopo aver segnato il secondo gol più rapido della storia del club contro lo Spezia, esprime il suo attaccamento alla città e alla squadra. Con un riferimento alla Serie A, sottolinea la determinazione e l'importanza della grinta, citando anche Inzaghi. Un esempio di dedizione e passione che riflette la volontà di Palermo di mantenere alta la propria competitività.

In 11 secondi non si sale sul podio nei 100 metri alle Olimpiadi, ma puoi far capire a tutti quanta voglia hai di vincere un campionato. Jacopo Segre ha lanciato un messaggio fortissimo alla B e, con il gol di domenica allo Spezia, è entrato nella storia del Palermo perché è stato quello più rapido di sempre dopo la rete di Zahavi al Cagliari nel 2011-12, arrivata dopo 18 secondi. Questo ragazzo perbene, con il viso da collegiale britannico, è il nuovo simbolo della squadra di Inzaghi. Che scalpita. Come lui. Perché questa fretta? "Il gol ce l’ho nel sangue, e il mister crede tanto nelle azioni estemporanee, come il calcio d’inizio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segre, linfa per lo sprint del PalermoLa mossa ha funzionato e avrà una continuità. Segre, assente per squalifica venerdì scorso a Bari, si ricandida per una maglia da titolare in vista della gara interna contro la Carrarese. E nel foglio ... corrieredellosport.it

Segre: L'obiettivo del Palermo è andare in Serie A. Futuro? Resterei qui a vitaSono felicissimo, ogni anno che passa mi sento più a casa e spero di continuare tanti anni qui perché mi trovo alla grande con città, tifosi e società. Mi auguro che la voglia ci sia da entrambe le ... tuttomercatoweb.com

