Il ritrovamento di Annabella Martinelli, una giovane trovata senza vita dopo essere uscita di casa con uno zaino rosa, ha aperto un’indagine approfondita. Le autorità stanno verificando le circostanze della sua scomparsa e delle eventuali responsabilità, cercando di fare chiarezza su quanto accaduto quella sera dell’Epifania. La vicenda solleva domande sulla sicurezza e sulla tutela dei minori, mentre le indagini proseguono per ricostruire i fatti.

Annabella Martinelli esce di casa la sera dell’Epifania con uno zaino rosa in spalla e una scusa rassicurante per mamma e papà. Dice che deve vedere un’amica. Da quel momento, il silenzio. Solo dopo, tra i suoi oggetti e nelle sue chat, emergeranno frasi che gelano il sangue. La 22enne di Teolo, nel Padovano, era rientrata da poco a casa dei genitori, lasciando gli studi in Giurisprudenza. Le amiche l’avevano descritta come «sempre più triste», chiusa, appesantita da qualcosa che non riusciva a raccontare fino in fondo. Fino a quel 6 gennaio, quando scompare nel nulla. >> “Lei ha visto e cosa ha fatto subito”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Se muoio, sappiamo di chi è la colpa”. Annabella trovata senza vita, svolta nelle indagini: scattano le ricercheLa scomparsa e la morte di Annabella Martinelli, 22 anni, avvenute tra Teolo e l’area boschiva vicina, sono oggetto di un’indagine approfondita.

Annabella Martinelli, si cerca l’uomo conosciuto online. Lei scriveva: “Se muoio sappiamo di chi è la colpa”Annabella Martinelli, giovane di 22 anni scomparsa il 6 gennaio a Teolo e trovata morta il 15 gennaio, è al centro di un'indagine riguardante un uomo conosciuto online.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Scomparsa di Annabella Martinelli: la procura indaga per sequestro di persona

Argomenti discussi: Il cerotto sulle labbra, la lettera d'addio e la chat con un uomo: cosa svelano le indagini su Annabella Martinelli.

Annabella Martinelli, si cerca l’uomo conosciuto online. Lei scriveva: Se muoio sappiamo di chi è la colpaSi indaga come atto dovuto sull'identità dell'uomo che da un account social poi cancellato scriveva ad Annabella Martinelli, la 22enne scomparsa il 6 ... fanpage.it

Se diventi il mio stalker, ti individuo subito" e "se muoio o mi succede qualcosa, sappiamo di chi è la colpa, di un uomo che non sa accettare il rifiuto". Sono le parole che Annabella Martinelli aveva scritto a uno sconosciuto su Instagram, poco dopo la fine della - facebook.com facebook