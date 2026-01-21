Se muoio sappiamo di chi è la colpa Annabella trovata senza vita svolta nelle indagini | scattano le ricerche

La scomparsa e la morte di Annabella Martinelli, 22 anni, avvenute tra Teolo e l’area boschiva vicina, sono oggetto di un’indagine approfondita. Le autorità stanno svolgendo ricerche e verifiche per chiarire le circostanze del suo decesso, coinvolgendo famiglia e investigatori in un percorso volto a fare luce sulla vicenda.

La vicenda di Annabella Martinelli, la giovane di 22 anni scomparsa da Teolo il 6 gennaio e poi rinvenuta morta in un’area boschiva, è al centro di un’indagine articolata che coinvolge famiglia, inquirenti e autorità giudiziarie. Il quadro emerso dagli accertamenti medico-legali indica che la ragazza si sarebbe tolta la vita dopo aver consumato quello che viene ritenuto l’ultimo pasto. L’ autopsia eseguita sul corpo della studentessa ha confermato che la causa del decesso è riconducibile a una forma di asfissia meccanica. Secondo quanto riportato da Fanpage.it sulla base di fonti investigative, sul corpo non sono state riscontrate lesioni compatibili con aggressioni o colluttazioni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Annabella Martinelli, si cerca l’uomo conosciuto online. Lei scriveva: “Se muoio sappiamo di chi è la colpa”Annabella Martinelli, giovane di 22 anni scomparsa il 6 gennaio a Teolo e trovata morta il 15 gennaio, è al centro di un'indagine riguardante un uomo conosciuto online.

Annabella Martinelli trovata senza vita, i bigliettini nello zaino, la bici, l'ultima sera e le ricerche: «Questa non è la pace che conoscevo»La scoperta del corpo di Annabella Martinelli, studentessa 22enne di Padova, avvenuta il 15 gennaio 2026 nei Colli Euganei, ha suscitato grande attenzione.

Scomparsa di Annabella Martinelli: la procura indaga per sequestro di persona

Argomenti discussi: Il cerotto sulle labbra, la lettera d'addio e la chat con un uomo: cosa svelano le indagini su Annabella Martinelli.

