In un contesto globale in evoluzione, l'America non rappresenta più l'unico punto di riferimento. La Cina, invece, si presenta come un'opzione sempre più considerata da Paesi in difficoltà economica e politica, offrendo nuove opportunità e sfide. Questa dinamica evidenzia un mutamento nelle alleanze e nelle strategie internazionali, richiedendo un’attenta analisi delle implicazioni di tali scelte per il futuro globale.

La Cina si propone sempre più come ancora di salvataggio per Paesi in difficoltà economica e politica. Nel caso di Cuba, con un’economia prossima al collasso, l’accordo approvato dal presidente Xi Jinping per un aiuto di emergenza da circa 80 milioni di dollari, accompagnato dalla fornitura di 60.000 tonnellate di riso, rafforza l’immagine di Pechino come attore capace di intervenire rapidamente laddove l’Occidente appare assente o esitante. Tuttavia, più che come semplice gesto umanitario, questo sostegno va letto come un investimento politico a basso costo, funzionale a consolidare l’influenza cinese su partner vulnerabili e a rafforzare la narrativa di Pechino come alternativa al sistema occidentale. 🔗 Leggi su Formiche.net

Se l'America si ispira alla Cina, Badiucao, artista e cartoonist dissidente, riconosce che qualcosa non funziona.

L'America del banditismo, come descritta da Sergio Leone, rappresenta un'immagine iconica fatta di dollari, pistole e personaggi senza scrupoli.

