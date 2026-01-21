Se in politica si attacca sul piano personale si è sempre perdenti

Clara Cavellini, vicesindaca reggente, risponde alle dichiarazioni delle consigliere Battaglia e Sordi. Sottolinea l'importanza di mantenere un confronto basato sui contenuti e sul rispetto reciproco, evitando attacchi personali che non contribuiscono a una discussione costruttiva. In politica, è fondamentale concentrarsi sui temi e sulle soluzioni, preservando un dialogo civile e responsabile.

La vicesindaca reggente Clara Cavellini (nella foto) replica alle consigliere comunali Battaglia e Sordi. "Purtroppo noi donne ogni tanto siamo brave a farci del male da sole – scrive –: fino a quando non capiremo che ci sono momenti in cui sarebbe bene unire le forze al di là degli schieramenti politici e usare la gentilezza che dovrebbe contraddistinguere le relazioni col nostro prossimo non vivremo mai in una realtà di pace. Noi donne che sappiamo la fatica di generare e crescere i figli potremmo essere il vero motore del cambiamento che ci porti alla pace ed era questo il senso del mio dispiacere per la vostra assenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

