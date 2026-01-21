Se in politica si attacca sul piano personale si è sempre perdenti

Clara Cavellini, vicesindaca reggente, risponde alle dichiarazioni delle consigliere Battaglia e Sordi. Sottolinea l'importanza di mantenere un confronto basato sui contenuti e sul rispetto reciproco, evitando attacchi personali che non contribuiscono a una discussione costruttiva. In politica, è fondamentale concentrarsi sui temi e sulle soluzioni, preservando un dialogo civile e responsabile.

La vicesindaca reggente Clara Cavellini (nella foto) replica alle consigliere comunali Battaglia e Sordi. "Purtroppo noi donne ogni tanto siamo brave a farci del male da sole – scrive –: fino a quando non capiremo che ci sono momenti in cui sarebbe bene unire le forze al di là degli schieramenti politici e usare la gentilezza che dovrebbe contraddistinguere le relazioni col nostro prossimo non vivremo mai in una realtà di pace. Noi donne che sappiamo la fatica di generare e crescere i figli potremmo essere il vero motore del cambiamento che ci porti alla pace ed era questo il senso del mio dispiacere per la vostra assenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Se in politica si attacca sul piano personale si è sempre perdenti" Leggi anche: Borghi all’attacco: «Il gruppo Juve dia risposte sul piano della personalità, oggi manca e lo si nota soprattutto se si considera questo aspetto» Leggi anche: America e Russia si parlano ancora: la politica si muove sottotraccia per arrivare alla mediazione in Ucraina, con un piano in 28 punti Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Matteo Salvini: Se Sala si dimettesse i milanesi sarebbero felici, sta ingessando Milano; LASCIARE UN SEGNO POLITICO; Se la politica riscopre la virtù democristiana; Il voto dei fuorisede al referendum sulla giustizia è ancora un’incognita. Francesca Albanese interviene su tutto, come fosse un’esponente della politica italiana più che una relatrice ONU. Attacca il ddl contro l’antisemitismo, punta il dito contro gli Stati Uniti per il Venezuela, ma quando le si chiede dei civili massacrati in Iran scegli - facebook.com facebook Il presidente #USA Donald #Trump attacca il capo della #FederalReserve #jeromepowell , accusandolo di essere "incompetente o corrotto", mentre rinnova le sue critiche alla politica dei tassi di interesse x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.