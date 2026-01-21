Se il Comune occupa un terreno il proprietario paga ancora l’Imu

Se un Comune occupa un terreno senza aver ancora eseguito l’esproprio, il proprietario deve continuare a pagare l’Imu. La Cassazione ha chiarito che l’obbligo di versamento si interrompe solo con il decreto di esproprio definitivo. Questa decisione pone fine a un’interpretazione controversa, definendo con precisione i casi in cui si può sospendere il pagamento dell’imposta in presenza di occupazioni temporanee.

La Cassazione: «L’obbligo del versamento termina solo con il decreto di esproprio». La situazione è paradossale ma vera, al punto che per mettere fine a qualsiasi controversia si è scomodata la Cassazione civile tributaria. Chi è proprietario di un terreno che viene occupato dal Comune per la realizzazione di opere di interesse pubblico, come potrebbe essere la realizzazione di una strada, per tutta la durata del cantiere deve continuare a pagare l’Imu. E dunque saldare l’imposta su un bene dove ci sono già le ruspe del Comune e che, quindi, non si può usare. In sintesi: la proprietà di un terreno è condizionata dai progetti del sindaco che, se decide di aprire lì un cantiere per fare una struttura di interesse pubblico, ci manda una squadra di operai, privando il legittimo proprietario della facoltà di disporre del bene come meglio crede, però non lo priva dell’obbligo di pagare le tasse. 🔗 Leggi su Laverita.info

