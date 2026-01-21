Se alzi la testa paghi | choc contro Meloni Lo slogan dell’imam di Torino infiamma l’assemblea

A Torino si è acceso un dibattito acceso tra attivisti e rappresentanti istituzionali, con tensioni che coinvolgono università, centri sociali e questioni internazionali. Lo slogan dell’imam locale ha suscitato reazioni e polemiche, riflettendo la complessità dell’attuale clima politico e sociale nella città. La situazione evidenzia come temi di attualità e identità si intreccino in un contesto di crescente sensibilità pubblica.

La temperatura politica sale ancora una volta sotto la Mole. Torino torna al centro di una mobilitazione che intreccia università, centri sociali, attivismo pro-Palestina e una durissima polemica contro il governo guidato da Giorgia Meloni. Una miscela che, tra slogan incendiari e accuse di repressione, riapre una frattura mai rimarginata tra istituzioni, piazza e una parte del mondo antagonista cittadino. Torino e Askatasuna: l’università come palcoscenico politico. È da Torino, e in particolare da un’aula dell’ Università “prestata” per l’occasione, che prende forma quella che viene presentata come una nuova chiamata alla mobilitazione contro il governo e contro quello che viene definito un clima repressivo crescente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Baya, il predicatore islamico insulta Meloni: "Se alzi la testa, paghi"Un intervento di un predicatore islamico a Torino ha suscitato polemiche per le sue dichiarazioni offensive nei confronti di Giorgia Meloni.

