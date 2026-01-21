A causa delle condizioni meteorologiche avverse, molte scuole saranno chiuse domani, 22 gennaio, nei comuni interessati dall’ondata di maltempo nel Sud Italia e nelle isole maggiori. Di seguito l’elenco aggiornato delle località coinvolte, per permettere a studenti e famiglie di pianificare al meglio la giornata. La sicurezza rimane la priorità, e le decisioni sono state prese per tutelare la pubblica incolumità.

L’ondata di maltempo che sta colpendo l’Italia meridionale e le isole maggiori non sembra concedere tregua, portando con sé una serie di criticità che costringono le amministrazioni locali a prendere decisioni drastiche per garantire la pubblica incolumità. Il protagonista di questa fase meteorologica avversa è il ciclone Harry, una perturbazione di eccezionale intensità che ha già causato danni ingenti e disagi diffusi. Nonostante il picco della tempesta sembri essere passato, le previsioni per la giornata di giovedì 22 gennaio 2026 indicano ancora la persistenza di forti piogge e raffiche di vento sostenute, elementi che hanno spinto diversi sindaci a firmare ordinanze per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Scuole chiuse per maltempo domani 22 gennaio, ecco dove: l’elenco dei comuni

Scuole chiuse per maltempo domani giovedì 22 gennaio: l’elenco dei comuni interessatiDomani, giovedì 22 gennaio 2026, molte scuole saranno chiuse in diversi comuni della Sicilia a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

