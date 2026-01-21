Scuola territorio e mondo del lavoro a confronto

Il dialogo tra scuola, territorio e mondo del lavoro è fondamentale per comprendere le sfide e le opportunità dei giovani nell’economia locale. In questo contesto, si propone un confronto volto a favorire l’incontro tra formazione e domanda di competenze, promuovendo un percorso di crescita condiviso tra istituzioni, imprese e giovani cittadini. Un’occasione per analizzare le relazioni tra educazione e sviluppo economico nel territorio di Arezzo.

Arezzo, 21 gennaio 2026 – Mettere in dialogo scuola, mondo del lavoro e territorio per riflettere sul rapporto tra giovani ed economia. È questo l'obiettivo della tavola rotonda "Le scienze economico-aziendali: un ponte tra scuola, imprese e territorio", in programma venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 17 nell'Aula Magna dell'ISIS Valdarno, in via Piave a San Giovanni Valdarno. L'iniziativa, organizzata dal Dipartimento di Economia Aziendale dell'ISIS Valdarno, intende offrire un momento di approfondimento e confronto sulle competenze economico-finanziarie, sulle prospettive formative e sulle opportunità professionali per le nuove generazioni, con il coinvolgimento diretto di istituzioni, imprese e professionisti del territorio.

