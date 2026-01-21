Scrutini docenti di potenziamento non partecipano CCNDU chiede il rispetto della normativa

Il docente di potenziamento non partecipa agli scrutini intermedi e finali, come previsto dalla normativa vigente. Il CCNDU, Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, ha diffuso un comunicato in cui chiede il rispetto delle norme e segnala numerose segnalazioni di docenti provenienti da diverse regioni, tutti confrontati con questa problematica.

Il docente di potenziamento non partecipa agli scrutini intermedi e finali. Il CCNDU Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani in un comunicato inviato alla nostra redazione parla di "numerose segnalazioni provenienti da docenti di diverse regioni, accomunate dalla medesima problematica. Il ruolo del potenziamento viene progressivamente snaturato e utilizzato come strumento di supplenza organizzativa, fino ad attribuire impropriamente funzioni valutative che né la legge né l’amministrazione centrale riconoscono." L'articolo Scrutini, docenti di potenziamento non partecipano.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

