ScreenWorld approda su Reddit | seguiteci in questo nuovo viaggio insieme

ScreenWorld si presenta su Reddit, offrendo uno spazio di confronto e condivisione dedicato agli appassionati di cinema e tecnologia. Per chi ci conosce, rappresenta un’estensione naturale del nostro impegno nel proporre contenuti di qualità e approfondimenti accurati. Seguici per rimanere aggiornato sulle nostre attività e partecipare a discussioni interessanti, in un ambiente semplice e rispettoso, dove l’interesse per l’informazione corretta è al centro.

Per chi ci segue da un po’ di tempo lo sa, qui nella redazione di ScreenWorld ci piacciono le cose fatte bene, con passione e criterio. Da sempre è stato il nostro motto. Lavorare per voi, per i nostri lettori, occasionali o fedeli sostenitori e svolgere un lavoro certosino fatto di ricerca, opinione, critica e approfondimento. Dai nostri articoli più o meno elaborati passando per i post e i reel che invadono i nostri social, passando per il piglio più intimo che cerchiamo di assumere su Patreon, dove ci sveliamo al 100%, arrivando ai video YouTube che tanto apprezzate. Ogni nostra produzione, dai documentari alle video opinioni, è mossa da quel sentimento, da quella passione che ci impedisce di svolgere un lavoro approssimativo in nome della quantità. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - ScreenWorld approda su Reddit: seguiteci in questo nuovo viaggio insieme ScreenWorld ha delle sorprese di Natale per te: al via la settimana dell’avvento su PatreonScreenWorld ti aspetta con sorprese natalizie: inizia ora la settimana dell’avvento su Patreon. Leggi anche: “Non sono il portafoglio della mia fidanzata. Guadagno più di lei, ma questo non vuol dire che debba pagare sempre tutto io. Lei usa i suoi soldi solo quando le fa comodo”: lo sfogo virale su Reddit La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: ScreenWorld approda su Reddit: seguiteci in questo nuovo viaggio insieme.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.