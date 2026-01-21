Screening oncologici | nuova campagna di prevenzione itinerante Basta poco basta il test

Il 22 gennaio prende il via la campagna itinerante “Basta poco, basta il test”, dedicata alla sensibilizzazione e alla prevenzione oncologica. Il primo evento roadshow offrirà opportunità di screening gratuiti alla popolazione, con l’obiettivo di favorire diagnosi precoci e migliorare i percorsi di cura. Un’iniziativa che mira a rendere più accessibili i controlli, promuovendo uno stile di vita più attento alla salute.

La tappa di Pescara inaugura il calendario degli eventi itineranti della campagna regionale, che proseguirà nei prossimi giorni nelle altre province abruzzesi Giovedì 22 gennaio è in programma il primo evento roadshow per effettuare screening oncologici alla popolazione. Sarà presente, in piazza della Rinascita, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, l’unita di screening assistenza consultoriale della Asl. Il personale sanitario sarà a disposizione dei cittadini per fornire informazioni, chiarimenti e orientamento sui percorsi di screening attivi sul territorio. La Asl di Pescara rinnova l’invito alla cittadinanza a partecipare, ricordando che la prevenzione è un gesto semplice, gratuito e fondamentale per la tutela della salute.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: Al via la campagna di prevenzione dell'Asp: screening gratuiti nelle piazze con il camper itinerante

Leggi anche: Salute, Polizia di Stato e Asp "unite nella prevenzione": parte campagna di screening oncologici

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Screening oncologico del colon retto, l’Asrem lancia campagna di screning per il personale scolastico; Asl Roma 4, screening oncologici gratuiti: date, orari, tipologia di esame e come accedere; Costruiamo salute — Salute; Prevenzione tumore al seno: in campo l’intelligenza artificiale.

Campagna regionale 'Basta poco, basta il test', il roadshow da PescaraPrende il via da Pescara la campagna regionale di prevenzione 'Basta poco, basta il test', promossa dalla Regione Abruzzo per sensibilizzare la popolazione sull'importanza degli screening oncologici e ... ansa.it

Pescara, al via la campagna Basta poco, basta il test con il roadshowParte da Pescara la campagna Basta poco, basta il test: unità mobile in piazza per informare sui programmi di screening oncologici regionali ... abruzzonews.eu

Screening oncologici più vicini ai cittadini: oltre 700 mammografie con “Salute a bordo” - facebook.com facebook