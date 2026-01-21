scossa di terremoto in puglia paura in provincia di foggia

Nel pomeriggio di oggi, una scossa di terremoto ha interessato la provincia di Foggia in Puglia, causando apprensione tra la popolazione. L’evento, caratterizzato da un forte boato e una vibrazione improvvisa, ha interrotto le attività quotidiane, lasciando la comunità in attesa di aggiornamenti sulle eventuali conseguenze.

Un boato improvviso, poi una vibrazione secca e inconfondibile. Nel primo pomeriggio di oggi una scossa di terremoto ha interrotto la quotidianità di una vasta area del Sud Italia, sorprendendo cittadini e residenti. C’è chi l’ha avvertita come un sussulto rapido, chi invece ha percepito un movimento più prolungato, comunque sufficiente a far fermare molte persone, guardarsi intorno e chiedersi cosa stesse succedendo. Pochi istanti sono bastati per trasformare la normalità in apprensione. In tanti hanno lasciato ciò che stavano facendo, cercando conferme tra vicini, familiari e colleghi, mentre cresceva la sensazione di essere di fronte a un evento tutt’altro che isolato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Terremoto oggi a Foggia, scossa di magnitudo 3 con epicentro ad Apricena: avvertita in tutta la provinciaOggi, nella provincia di Foggia, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3 con epicentro ad Apricena.

