Scossa di terremoto in Puglia paura in provincia di Foggia
Nel pomeriggio di oggi, una scossa di terremoto ha interessato la provincia di Foggia in Puglia, causando apprensione tra la popolazione. L’evento, caratterizzato da un forte boato e una vibrazione improvvisa, ha interrotto le attività quotidiane, lasciando la comunità in attesa di aggiornamenti sulle eventuali conseguenze.
Un boato improvviso, poi una vibrazione secca e inconfondibile. Nel primo pomeriggio di oggi una scossa di terremoto ha interrotto la quotidianità di una vasta area del Sud Italia, sorprendendo cittadini e residenti. C’è chi l’ha avvertita come un sussulto rapido, chi invece ha percepito un movimento più prolungato, comunque sufficiente a far fermare molte persone, guardarsi intorno e chiedersi cosa stesse succedendo. Pochi istanti sono bastati per trasformare la normalità in apprensione. In tanti hanno lasciato ciò che stavano facendo, cercando conferme tra vicini, familiari e colleghi, mentre cresceva la sensazione di essere di fronte a un evento tutt’altro che isolato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Terremoto oggi a Foggia, scossa di magnitudo 3 con epicentro ad Apricena: avvertita in tutta la provinciaOggi, nella provincia di Foggia, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3 con epicentro ad Apricena.
Leggi anche: Scossa di terremoto, magnitudo 5.2. Che paura
Argomenti discussi: Forte scossa di terremoto a Messina sentita fino a Catania ed Enna, paura e gente in strada; Terremoto, due scosse in Romagna di magnitudo 4.3 e 4.1. Boato e gente in strada. Ritardi e treni cancellati; Scossa di terremoto in Valle in serata: magnitudo ML 3.3; Terremoto di magnitudo 4.3 e 4.1 in Romagna, gente in strada ma nessun danno.
Terremoto oggi a Foggia, scossa di magnitudo 3 con epicentro ad Apricena: avvertita in tutta la provinciaSecondo i rilievi dell'INGV, un terremoto di magnitudo 3 ha colpito oggi la provincia di Foggia con epicentro nel comune di Apricena ... fanpage.it
Terremoto in Sicilia, serie di scosse a Militello Rosmarino: la situazioneScosse di terremoto in Sicilia registrate in località Militello Rosmarino. Gli eventi sismici registrati sono sei. meteo.it
Leggi l'articolo - Lieve scossa di terremoto nella vicina Valsesia, l'epicentro a Alagna Valsesia - facebook.com facebook
#Terremoto Nuova scossa di terremoto, di magnitudo di 3.6, poco dopo la mezzanotte a Militello Rosmarino, in provincia di Messina, seguita mezz’ora dopo da una più lieve. Nell'area dei Nebrodi, da due giorni, è in corso uno sciame sismico di lieve entità x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.