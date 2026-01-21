Scoppia incendio nel ripostiglio a piano terra di un condominio | si indaga

Questa mattina, intorno alle 5:30, si è verificato un incendio nel ripostiglio al piano terra di un condominio in via Galileo Galilei, Latiano. Le cause dell’incendio sono in fase di indagine. Nessuno è rimasto ferito, e le autorità stanno valutando i danni. La zona è stata messa in sicurezza mentre si procede con le verifiche per chiarire l’origine del rogo.

LATIANO - Incendio poco prima dell'alba, nel locale di un condominio adibito a ripostiglio. È accaduto intorno alle 5:30 di questa mattina, mercoledì 21 gennaio 2026, in via Galileo Galilei, nella “zona 167” di Latiano. I vigili del fuoco hanno domato il rogo. Sul posto anche i carabinieri. Resta.🔗 Leggi su Brindisireport.it Stellantis, incendio nel perimetro esterno: si indaga sulla causeSabato sera si è verificato un incendio nel perimetro esterno dello stabilimento Fca di Pratola Serra. Leggi anche: Incendio nella pizzeria al piano terra, evacuato palazzo di 11 piani La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Scoppia incendio nel ripostiglio a piano terra di un condominio: si indaga. Scoppia incendio nel capanno vicino all'abitazione: un uomo intossicatoUn incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13.25, in via Montescudo, nel territorio del Comune di Coriano. Le fiamme hanno interessato un capanno attiguo a un'abitazione privat ... altarimini.it Incendio nel ripostiglio di una casa a Monte Tauro. Soccorso il proprietarioIntorno alle 13.30 è scoppiato un incendio in un'abitazione in via Montescudo a Monte Tauro di Coriano. Le fiamme sono partite per cause accidentali nel retro di un abitazione adibito a ripostiglio e ... msn.com Prati, paura nel palazzo: scoppia un incendio nell'ascensore ift.tt/B29AukS x.com Fiamme dal monopattino elettrico: scoppia un incendio in casa -> https://www.nordest24.it/incendio-appartamento-monopattino-fiamme facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.