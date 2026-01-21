Scontri tra tifosi Abodi | Capisco scelta drastica ma per me chi sbaglia deve pagare

In seguito agli scontri tra tifosi, il ministro Abodi ha dichiarato di rispettare le forze dell’ordine e Piantedosi, sottolineando che chi commette errori deve assumersi le proprie responsabilità. Pur comprendendo la necessità di misure rigorose, ribadisce la sua convinzione che la giustizia deve essere applicata equamente, evidenziando l’importanza di un comportamento corretto per garantire la sicurezza e il rispetto nello sport.

“La premessa è intanto il rispetto assoluto nei confronti di Piantedosi e nelle forze dell’ordine. Capisco le ragioni di una posizione drastica, ma resto dell’idea che chi sbaglia debba pagare. Non possono pagare tutti”. Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine della conferenza per l’accreditamento olimpico del nuovo laboratorio antidoping a Roma, nel commentare il divieto di trasferta per i tifosi di Roma e Fiorentina per tutta la durata del campionato. “Il quadro si è modificato drasticamente con questa continuità di scontri lungo il percorso che presuppone un sistema di sicurezza che non presidi solo stadi, ma anche autogrill, autostrade, stazioni, rendendo tutto più difficile”, ha sottolineato il ministro aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

