Scomparsa da Pescara lo scorso novembre si cerca Ana-Laura
Ana-Laura Badea, 44 anni, cittadina romena, è scomparsa a Pescara nel novembre scorso. La sua assenza è stata segnalata e si stanno svolgendo le ricerche. Se avete informazioni utili, si invita a contattare le autorità competenti.
Una donna di 44 anni della Romania, Ana-Laura Badea, è scomparsa a Pescara dallo scorso mese di novembre.A rilanciare l'appello è l'associazione Penelope Abruzzo che chiede se qualcuno la conosca.La famiglia ha perso ogni suo contatto e le sue tracce si sono perse nel capoluogo adriatico nel mese.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Milano, identificata la giovane trovata morta in via Paruta: è Aurora Livoli, 19enne di Roma, scomparsa da casa il 4 novembre scorsoA Milano è stata identificata la giovane trovata senza vita in via Paruta: si tratta di Aurora Livoli, 19 anni, originaria di Roma, scomparsa il 4 novembre scorso.
Leggi anche: Laura Pausini, lo zio travolto e ucciso mentre andava in bici: si cerca pirata della strada
Argomenti discussi: Scomparsa da Pescara lo scorso novembre, si cerca Ana-Laura; Federica Torzullo scomparsa, un collega del marito: L'ho visto lavare il camion. Analizzati i mezzi da lavoro; Pescara ricorda Nino Sospiri a vent’anni dalla scomparsa: Visioni Vive al Teatro Circus; Lutto per la scomparsa dell'ex dipendente della Provincia Rosanna Bracciale.
Scomparsa da Pescara lo scorso novembre, si cerca Ana-LauraL'associazione Penelope Abruzzo rilancia l'appello lanciato dalla polizia rumena per la scomparsa di Ana-Laura Badea ... ilpescara.it
Ritrovato a Pescara lo studente kazako scomparso da RietiRIETI - Ritrovato a Pescara nella tarda serata di ieri lo studente di origini kazake Daniyar Zhaksylyk, di 21 anni, iscritto al secondo anno della facoltà in lingua inglese di Ingegneria Civile e ... ilmessaggero.it
Lutto nel mondo del calcio giovanile per la scomparsa di Alessandro Febbo, sportivo e allenatore della scuola calcio del Pescara, venuto a mancare all'età di 52 anni. Originario di Montesilvano, Alessandro Febbo viveva a Ortona con la compagna e la figlia. E facebook
Pescara Calcio (@PescaraCalcio) / Posts / X x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.