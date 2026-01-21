Scomparsa da Pescara lo scorso novembre si cerca Ana-Laura

Ana-Laura Badea, 44 anni, cittadina romena, è scomparsa a Pescara nel novembre scorso. La sua assenza è stata segnalata e si stanno svolgendo le ricerche. Se avete informazioni utili, si invita a contattare le autorità competenti.

