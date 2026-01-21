Un uomo si è recato presso l’agenzia di scommesse Goldbet in via Toscanini a Porto Recanati, dove ha effettuato diverse puntate per un importo superiore ai 100 euro. Tuttavia, dopo aver scommesso, ha lasciato il locale senza pagare, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. La situazione è ora sotto esame dalle autorità per chiarire eventuali responsabilità e procedere secondo la legge.

È entrato all’agenzia di scommesse Goldbet di via Toscanini a Porto Recanati e si è messo a giocare delle schedine, facendo diverse puntate per un totale di oltre 100 euro. Ma al momento di pagare l’uomo, un 30enne di origine africana, ha accampato la scusa che non aveva soldi con sé e quindi sarebbe dovuto tornare a casa per prendere i contanti e saldare il dovuto. Tuttavia il titolare del locale non ci è cascato e ha fatto intervenire i carabinieri: adesso il giovane rischia la denuncia. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì, verso le 19.30, nel centro di Porto Recanati. A quell’ora il 30enne si è presentato nell’agenzia di scommesse in via Toscanini e ha iniziato a fare diverse giocate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scommette e gioca ma non vuole pagare: arrivano i carabinieri

Leggi anche: Le PMI di Internet chiedono più tutele: «Garantiamo connessione dove i grandi non arrivano, ma non possiamo pagare per i loro guasti»

Leggi anche: Consuma al bar ma non vuole pagare, aggredendo il titolare e insultando gli agenti: 55enne denunciato

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

POLIZIA SORPASSA I CARABINIERI!

Argomenti discussi: Scommette e gioca ma non vuole pagare: arrivano i carabinieri; Quali sono i migliori siti scommesse AAMS dove giocare in Italia?; Casinò e scommesse presenti, ma schermati: meno luci… d’azzardo nello spazio pubblico; Scommesse sul campionato nazionale dei playoff del faculty soccer tra Indiana e Miami Faculty.

Le migliori app per scommesse sportive disponibili per iPhone e AndroidNetBet promuove sul mercato una app di scommesse disponibile sia per Android che per Apple iOS. Applicazione ordinata e graficamente coerente, il prodotto dell'operatore per mobile presenta una ... tuttomercatoweb.com

Bonus scommesse - i migliori bonus di benvenuto per lo sportDomusbet offre un benvenuto sport molto ricco e completo a chi si registra con SPID: 10€ senza deposito, il 50% fino a 25€ sul primo deposito e 20 freespin (convertibili in 20€) e infine un maxi bonus ... tuttomercatoweb.com

Attirate dal finto gioco e convinte a scommettere. In pochi minuti avevano già perso circa 300 euroVisitatori nel mirino, incassati oltre mille euro in pochi minuti. Il blitz nel cuore dello shopping romano - facebook.com facebook