Sclerosi multipla nuove prospettive di prevenzione e cure

La sclerosi multipla è una malattia autoimmune complessa. Recenti ricerche del Karolinska Institutet, pubblicate su Cell, hanno evidenziato come alcuni linfociti T possano attaccare anche proteine del cervello durante la risposta immunitaria, attraverso un processo di mimetismo molecolare. Questi studi aprono nuove prospettive per la prevenzione e le terapie, contribuendo a una comprensione più approfondita dei meccanismi coinvolti e delle possibili strategie di intervento.

In uno studio del Karolinska Institutet, pubblicato sulla rivista scientifica Cell, i Ricercatori hanno scoperto che durante la risposta immunitaria contro il virus, alcuni linfociti T possono attaccare anche una proteina del cervello, attraverso un processo di mimetismo molecolare, contribuendo.

