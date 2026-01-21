Sciù Sciè Trio

Sabato 31 gennaio 2026 alle 19.30, Sciù Sciè Trio presenta uno spettacolo di musica cantautorale italiana in stile gipsy e latino. Il concerto include brani di autori come Conte, De André, Mannarino, Pino Daniele e Raphael Gualazzi, oltre a composizioni inedite di Paolo Montanari (Poll Moll). Un’occasione per ascoltare musica autentica e ricercata in un contesto intimo e rispettoso delle tradizioni.

