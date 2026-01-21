sciatore esce di pista a courmayeur e si schianta sugli alberi 21enne morto sulla pista di rientro

Un giovane di 21 anni ha perso la vita a Courmayeur, sulla pista di rientro di Dolonne. Durante la discesa, lo sciatore è uscito di pista, si è schiantato contro gli alberi e ha subito gravi ferite. Gli sci si sono rotti e il casco è stato proiettato a diversi metri di distanza. L’incidente ha richiesto l’intervento dei soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Tragedia sulla neve a Courmayeur. Un italiano di 21 anni ha perso la vita su una pista di rientro a Dolonne: il giovane è andato a sbattere contro un albero dopo aver perso il controllo degli sci ed essere finito fuori pista. L’impatto è stato fatale nonostante la vittima, che era in compagnia della fidanzata, indossasse il casco. Sciatore 21enne morto a Courmayeur Il tragico incidente è avvenuto nel comprensorio sciistico di Courmayeur, in Valle d’Aosta. Il giovane di 21 anni ha perso il controllo degli sci per cause che non sono ancora chiare e che si cercherà di accertare. Il ragazzo è uscito dal tracciato della pista e, nella zona della pista di rientro di Dolonne, è andato a sbattere violentemente contro un albero. 🔗 Leggi su Virgilio.it

