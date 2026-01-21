Sciatore di 21 anni finisce fuori pista si scontra con un albero e muore a Courmayeur

Un giovane sciatore di 21 anni ha perso la vita a Courmayeur dopo aver perso il controllo e finire fuori pista, scontrandosi contro un albero. L’incidente si è verificato ai margini della pista, risultando fatale a causa dell’impatto violento. Le autorità sono intervenute immediatamente, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La tragedia sottolinea l’importanza di rispettare le norme di sicurezza sulle piste da sci.

