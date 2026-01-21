Scia di morti in città Angiola torna su ' Zone 30' | Non è vero che il Tar ha bocciato il progetto

In seguito a varie interpretazioni, Angiola chiarisce che il Tar dell’Emilia-Romagna non ha bocciato il progetto ‘Città 30’ di Bologna, contrariamente a quanto si sostiene in alcune voci. La decisione riguarda aspetti specifici e non determina l’annullamento dell’intera iniziativa. È importante distinguere tra le diverse valutazioni giudiziarie e le reali implicazioni di questa sentenza per il progetto di limitazione dei limiti di velocità in città.

“In queste ore viene richiamata in modo improprio la recente decisione del Tar dell’Emilia-Romagna sul progetto ‘Città 30’ di Bologna per sostenere che i limiti a 30 kmh sarebbero stati ‘bocciati’ dalla magistratura amministrativa. È una ricostruzione falsa e strumentale", tuona Nunzio Angiola.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

"Bologna Città 30", Tar Emilia Romagna annulla provvedimento zone a 30 km/h: "Limite illegittimo e ideologico, si rispetti Codice Strada"Il Tar dell'Emilia Romagna ha annullato il provvedimento

Il Tar annulla il provvedimento del Comune di Bologna che ha istituito la Città a 30 km/hIl Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento del Comune di Bologna che aveva istituito il limite di velocità a 30 kmh nel centro urbano.

