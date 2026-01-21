Sci alpino Fadri Janutin vince il primo gigante di Turnau di Coppa Europa Gli italiani non brillano

Fadri Janutin ha vinto il primo gigante di Turnau, valido per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2026. Dopo aver concluso al quarto posto nella prima manche, lo svizzero ha conquistato la vittoria, mentre gli italiani non sono riusciti a emergere. Armin Dornauer, leader dopo la prima run, è uscito di scena nella seconda, lasciando spazio al successo di Janutin.

Armin Dornauer, leader dopo la prima manche, esce di scena nella seconda e Fadri Janutin festeggia. Lo svizzero, infatti, si è aggiudicato il primo gigante di Turnau (Austria) valevole per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2026, dopo aver chiuso al quarto posto a metà gara. Sulla Schwabenbergarena, quindi, successo di Fadri Janutin con il tempo complessivo di 2:12.81 (1:07.73 nella prima manche e 1:05.08 nella seconda) con un margine di vantaggio di 14 centesimi sull'austriaco Noel Zwischenbrugger, mentre completa il podio lo svizzero Sandro Zurbruegg a 19, dopo che si era classificato in undicesima posizione al termine della prima manche.

