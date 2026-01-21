School Academy Strega | accordo tra Alberghiero e Alberti per la formazione degli studenti

School Academy Strega nasce dall’accordo tra l’Istituto Alberghiero e l’Istituto Alberti di Benevento, con l’obiettivo di offrire agli studenti un percorso formativo integrato. Questa iniziativa mira a rafforzare le competenze professionali degli allievi, favorendo la loro crescita educativa e il collegamento tra teoria e pratica. Il progetto rappresenta un passo importante per migliorare la preparazione degli studenti nel settore della formazione professionale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un progetto di formazione didattica e professionale è stato avviato questa mattina in favore degli allievi dell’Istituto professionale Alberghiero di Benevento “Le Streghe”. Gli allievi delle classi IV e V “sala Accoglienza e Pasticceria” parteciperanno ad uno stage formativo della durata di due mesi presso lo Stabilimento Strega Alberti in piazzale Giuseppe Alberti. Il Presidente e Amministratore delegato dell’Azienda Giuseppe D’Avino e la dirigente scolastica dell’Ispar Paola Guarino hanno sottoscritto oggi l’accordo. L’esperimento sarà presto esteso anche alla sede di Castelvenere nonché ad altri d Istituti Alberghieri campani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

