Schiavoni, dopo aver guidato la Camera di commercio di Pesaro dal 1998, si prepara a nuove sfide in Romagna. A 36 anni, era il più giovane segretario di una Camera italiana, e ora, passato il traguardo dei 60, attraversa il Tavollo per aprire un nuovo capitolo professionale. Questa transizione segna un momento importante nel suo percorso di crescita e di impegno nel mondo imprenditoriale locale.

A 36 anni il più giovane segretario a dirigere una Camera di commercio italiana, quella di Pesaro, ora, passati i 60, valica il Tavollo. Dopo 38 anni nel mondo camerale marchigiano Fabrizio Schiavoni passa dunque a dirigere la Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini. Per una volta sono i marchigiani a fornire un manager pubblico alla Romagna. Nel corso della sua lunga esperienza professionale si sono avvicendati Ministri di riferimento di tutto l’arco parlamentare, che sono poi quelli che la hanno formalmente nominata; da Bersani a Di Maio, da Calenda a Urso, cosa è cambiato nella sostanza? "Forse più che il nome o la sequenza dei ministri conta l’evoluzione del nome del Ministero, da Mica (industria commercio artigianato) all’attuale Ministero delle imprese e del made in italy (e il primo liceo marchigiano dedicato al nuovo indirizzo del made in italy è stato appena inaugurato proprio a Pesaro, ndr): paradigma anche del sistema imprenditoriale marchigiano, per cui l’attenzione è sul prodotto e le sue filiere lunghe e sistemiche e la sua capacità di imporsi sui mercati mondiali più che sulla organizzazione e appartenenza settoriale, che ha più che altro un rilievo statistico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Schiavoni sbarca in Romagna: "Dal 1998 a oggi: un altro mondo"

Leggi anche: Sicurezza stradale sotto la lente: tutti gli incidenti stradali dal 1998 a oggi in un clic sulla nuova piattaforma

Leggi anche: Tacos di piadina, piatti dal mondo e cocktail: il nuovo locale che unisce Romagna e cucina internazionale

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Schiavoni sbarca in Romagna: Dal 1998 a oggi: un altro mondo.

Camera Commercio Romagna: insediato Fabrizio Schiavoni, segretario generaleHa preso ufficialmente servizio in Camera di commercio della Romagna, il nuovo Segretario generale, dott. Fabrizio Schiavoni, designato dalla Giunta camerale ... chiamamicitta.it

Manager esperto per le imprese. Insediato Fabrizio SchiavoniSi tratta di Fabrizio Schiavoni, 63 anni, originario di Fano, laurea in giurisprudenza a Urbino con un master in scienza dell’innovazione nella pubblica amministrazione alla Cattolica di Milano. Nel ... msn.com

Il travolgente mondo di Legami Milano sbarca da Ok Bimbo! Vieni a scoprire tutte le nostre novità - facebook.com facebook