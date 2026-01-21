Schianto in Val Bisagno motociclista perde la vita | è il secondo incidente mortale da inizio anno

Un incidente mortale si è verificato questa mattina in lungobisagno Istria, Val Bisagno, a Genova. Poco prima delle 13, una moto e un'auto sono rimaste coinvolte in uno scontro che ha causato la perdita della vita di un motociclista. Si tratta del secondo incidente grave con esito fatale registrato nella zona dall'inizio dell’anno. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Ancora un incidente mortale sulle strade di Genova: poco prima delle 13 in lungobisagno Istria, in Val Bisagno, uno schianto ha coinvolto una moto e un'auto. Il motociclista sarebbe caduto dal mezzo in seguito all'impatto e sarebbe stato poi travolto da un autocarro.

