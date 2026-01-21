Schiaffi sui genitali e calci così sono stati picchiati gli anziani di una Rsa di Como | chieste 7 condanne

La procura di Como ha chiesto condanne per oltre trent'anni di carcere nei confronti di sette indagati coinvolti in un episodio di violenza su anziani in una Rsa della città. Lo scorso 24 febbraio, gli arresti hanno portato alla luce un grave episodio di maltrattamenti, in cui gli ospiti sono stati picchiati, umiliati e insultati. È attesa l'udienza di giudizio per fare luce su quanto accaduto.

La procura ha chiesto condanne per oltre trent’anni di carcere per i 7 indagati che, lo scorso 24 febbraio, sono stati arrestati per aver picchiato, umiliato e insultato una decina di anziani, ospiti in una Rsa di Como.🔗 Leggi su Fanpage.it

Anziani degenti maltrattati nella Rsa di Dizzasco, picchiati e umiliati: la Procura chiede 7 condanneLa Procura di Como ha avanzato richieste di condanne contro sette operatori della Rsa Sacro Cuore di Dizzasco, accusati di aver maltrattato anziani degenti attraverso violenze e umiliazioni.

