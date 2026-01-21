Schengen è in crisi perché l’Europa non ha mai completato la sua sicurezza comune

Lo spazio Schengen rappresenta un pilastro dell'integrazione europea, facilitando la libera circolazione tra i paesi membri. Tuttavia, la sua efficacia è messa alla prova da una sicurezza comune ancora incompleta. Secondo Lena Düpont, eurodeputata tedesca, Schengen rimane uno dei risultati più concreti per i cittadini, ma la mancanza di un sistema di sicurezza condiviso rischia di indebolirne la stabilità e il funzionamento.

Schengen è spesso citato come uno dei simboli più riusciti dell’integrazione europea. Per Lena Düpont, eurodeputata tedesca del Partito popolare europeo e tra le figure più influenti sui dossier di sicurezza e migrazione, resta soprattutto «uno dei risultati più concreti per i cittadini». Ma oggi la libertà di movimento è messa alla prova da una combinazione di fattori che l’Unione non può più ignorare: terrorismo, criminalità organizzata, migrazione irregolare e il ritorno dei controlli alle frontiere interne in diversi Stati membri. Secondo Düpont, il problema nasce da una fragilità strutturale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

