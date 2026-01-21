Scatta l' allarme guardie Sicuritalia bloccano un uomo

Martedì 20 gennaio, alle 22:30, le guardie di Sicuritalia sono intervenute alla ditta Baruti Car di via Emilia Parmense, a seguito di un allarme di intrusione. Sul posto è stato fermato un uomo sospettato di tentato furto. L’intervento tempestivo delle guardie ha permesso di bloccare la situazione e di garantire la sicurezza dell’area.

Tentato furto nella serata di martedì 20 gennaio alla ditta Baruti car di via Emilia Parmense. Intorno alle 22,30 è scattato l'allarme segnalando un'intrusione. Sul posto sono intervenute le guardie di Sicuritalia che hanno scoperto due individui: uno è riuscito a fuggire, mentre l'altro è stato.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

