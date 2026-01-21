Scatole cinesi e soldi in Turchia | così Hannoun resta in cella

Mohammad Hannoun e Riyad Adbelrahim Jaber Albustanji sono sospettati di essere figure di rilievo di Hamas in Italia, collegati a una rete europea coinvolta in attività di propaganda e finanziamento per l'organizzazione. Recentemente, Hannoun è stato arrestato in Turchia, in un contesto che coinvolge questioni di denaro e strutture complesse. Questa vicenda evidenzia le complesse dinamiche di infiltrazioni e attività illecite legate a gruppi terroristici.

Mohammad Hannoun e Riyad Adbelrahim Jaber Albustanji sarebbero membri apicali di una struttura di Hamas in Italia, a sua volta inserita in una più ampia rete europea che svolge attività di propaganda e di finanziamento per l'organizzazione terroristica. Per questo il tribunale del riesame di Genova ha respinto le richiesta di scarcerazione per i due insieme a Yaser Mohamed Rmdan Elasaly e Ra'Ed Hussny Mousa Dawod. Non che i sei scarcerati non abbiano avuto un ruolo, ma per il tribunale il loro apporto alle attività pro Hamas era «esterno». Non sarebbero quindi figure apicali, ma coprotagonisti delle due associazioni sotto la lente degli inquirenti: l'Associazione benefica di solidarietà col popolo palestinese (Abspp), l'Associazione Cupola d'Oro e l'Associazione benefica La Palma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Hamas, Riesame: Hannoun resta in cellaIl Riesame ha confermato la detenzione di Mohammad Hannoun, attivista palestinese e architetto, sospettato di aver finanziato Hamas attraverso associazioni benefiche e di guidare la cellula italiana dell’organizzazione.

