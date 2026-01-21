Il Consiglio federale ha richiesto alla Lega Serie A di ottenere un impegno formale dai club contrari allo sblocco del mercato del Napoli, prevedendo l’assenza di ricorsi in caso di approvazione delle modifiche durante la sessione di mercato. Questa decisione mira a chiarire la posizione regolamentare e garantire una gestione trasparente delle eventuali modifiche, evitando contestazioni legali e favorendo un processo decisionale condiviso tra le parti coinvolte.

Si accende il fronte regolamentare attorno alla richiesta del SSC Napoli sullo sblocco del mercato. Il Consiglio federale ha chiesto alla Lega Serie A di ottenere un impegno formale dai club che non hanno votato a favore: nessun ricorso nel caso in cui la modifica delle regole venga approvata a mercato in corso. A rendere pubblico il passaggio è Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, con un intervento sui social che fotografa le tensioni interne alla Lega: “Il consiglio federale ha chiesto alla LegaSerieA di assicurarsi che i club che non hanno votato a favore della richiesta del Napoli di sbloccare il mercato, valutando la liquidità, non facciano ricorso qualora la modifica delle regole venisse approvata in corso di mercato”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Sblocco mercato Napoli, avviso ai club: niente ricorsi

Sblocco mercato Napoli, secondo Calcio e Finanza, i club contrarti a De Laurentiis si oppongono ad una modifica a mercato iniziatoNella riunione straordinaria del Consiglio Federale FIGC di oggi, è stato confermato il no alla modifica del mercato richiesta dal Napoli e sostenuta da Aurelio De Laurentiis.

Napoli, sblocco mercato in FIGC: Ostacolo Marotta-Chiellini per De LaurentiisOggi, mercoledì 21 gennaio, si svolge un Consiglio Federale straordinario della FIGC che potrebbe influenzare le decisioni sul mercato del Napoli.

