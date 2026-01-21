Sannio Insieme | Ps Sant’Agata ignorato in sedi di confronto ufficiali siamo increduli

Sannio Insieme esprime sorpresa nel constatare che la questione del Pronto Soccorso di Sant’Agata de’ Goti sia stata trascurata nei recenti incontri ufficiali. La comunicazione del Prefetto alla Regione Campania, riguardante questa grave situazione, giunge in un momento in cui si sono svolti altri incontri istituzionali. La nostra posizione mira a evidenziare l’importanza di un confronto trasparente e concreto sulla tutela della salute nel territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti "Apprendiamo con incredulità dalla stampa della comunicazione inviata dal Prefetto alla Regione Campania in merito alla grave situazione del Pronto Soccorso di Sant'Agata de' Goti, notizia che giunge proprio negli stessi giorni in cui si è svolto l'incontro tra il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e la direttrice generale dell'Azienda Ospedaliera San Pio, Maria Morgante". Lo dichiara Alfredo Lavorgna, Segretario di Sannio Insieme, sottolineando come dall'incontro, avvenuto qualche giorno fa, "siano emersi – secondo quanto riportato dagli organi di stampa – esclusivamente temi riguardanti le criticità dell'ospedale San Pio e il progetto della nuova Facoltà di Medicina, senza alcun riferimento alla situazione del Pronto Soccorso di Sant'Agata de' Goti".

