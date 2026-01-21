Sanità, raddoppiata la spesa privata delle famiglie in 40 anni

Negli ultimi 40 anni, la spesa privata delle famiglie italiane per la sanità è raddoppiata, secondo un rapporto del Crea. Questa tendenza evidenzia un aumento delle disparità nell’accesso alle cure sanitarie, ponendo l’attenzione sulla sostenibilità del sistema e sulle esigenze di equità nel settore sanitario.

Raddoppiata in oltre 40 anni la spesa delle famiglie italiane per la sanità privata. Lo segnala un rapporto del Crea, Centro per la ricerca economica applicata in sanità, da cui emerge una crescente disparità nell'accesso alle cure. Servizio di Antonella Mitola

Sanità, il report: la spesa privata delle famiglie è raddoppiata in 40 anni. E i nuclei poveri pagano di piùIl report sulla sanità evidenzia come, negli ultimi 40 anni, la spesa privata delle famiglie italiane si sia raddoppiata, con un impatto maggiore sui nuclei economicamente più deboli.

Rapporto Crea sanità: "Cresce la spesa delle famiglie per le cure, serve riforma del Ssn"Il Rapporto Crea Sanità evidenzia un aumento della spesa privata delle famiglie per le cure, passata dal 50,8% negli anni ’80 al 70% oggi.

Sanità, il report: la spesa privata delle famiglie è raddoppiata in 40 anni. E i nuclei poveri pagano di piùIl rapporto Crea: 70% degli italiani paga cure di tasca propria. Le famiglie meno abbienti spendono fino al 6,8% del reddito ... ilfattoquotidiano.it

Crea sanità, la spesa privata delle famiglie raddoppiata in 40 anniL'incidenza della spesa privata delle famiglie per la sanità sui bilanci familiari si è più che raddoppiata, dalla nascita del Ssn nel 1978 ad oggi, raggiungendo in media il 4,3%, e toccando il 6,8% p ... ansa.it

