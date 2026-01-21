Sanità Garavaglia Pd | Rivedere legge Ssn servizi a persona coprano intero arco vita

Il ministro Garavaglia ha sottolineato l’importanza di rivedere la legge sul Sistema Sanitario Nazionale, con l’obiettivo di garantire che i servizi a persona coprano l’intero arco della vita. Ricordando il contesto storico, ha evidenziato come il governo Ciampi non abbia potuto attuare pienamente la legge 8331978, fondamentale per l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale in Italia.

Roma, 21 gen. (Adnkronos Salute) - "Il governo Ciampi, di cui ho fatto parte, ebbe una vita breve e non riuscì ad attuare pienamente quanto previsto dalla legge 833 del 1978", la legge fondamentale che ha istituito in Italia il Servizio sanitario nazionale. "Oggi, nel corso di questo incontro, è emerso con chiarezza che la lunga immobilità nella sua applicazione ha reso insostenibili molte parti di quella riforma. Per questo è ormai necessario intervenire, e farlo in modo radicale. Come? Innanzitutto semplificando la catena di comando: serve un ministero centrale di integrazione sociosanitaria e, naturalmente, competenze regionali chiare.

