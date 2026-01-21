Sanità e centralità della persona | ad Arezzo un convegno sull’umanizzazione delle cure

A Arezzo si è svolto un convegno dedicato all’umanizzazione delle cure, con l’obiettivo di mettere la persona al centro del sistema sanitario. L’evento ha affrontato temi legati al rafforzamento di un’assistenza più attenta e proattiva, oltre a proporre soluzioni per superare le criticità organizzative esistenti. Un momento di confronto volto a promuovere una sanità più umana e centrata sulle esigenze dei pazienti.

Rimettere la persona al centro del sistema sanitario, promuovere una sanità più pro-attiva e superare le criticità organizzative. Sono questi i temi al cuore del convegno "L'umanizzazione delle cure nella sanità contemporanea", in programma venerdì 23 gennaio alle ore 14.30 alla Borsa Merci in piazza Risorgimento. L'iniziativa è promossa dal Coordinamento Unitario Pensionati del Lavoro Autonomo (Cupla) di Arezzo, attualmente guidato da Anpa Pensionati Confagricoltura, con presidente Angiolino Mancini. L'obiettivo dell'incontro è favorire un confronto diretto tra istituzioni, professionisti della sanità e cittadini sul valore dell'umanizzazione delle cure, ispirandosi ai principi contenuti nella Carta di Udine, che pone la persona come fulcro del sistema sanitario.

