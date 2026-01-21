Sanita’ | Aurigemma film Ultimo turno e’ tributo doveroso a coraggio e umanita’ infermieri

Il film “L’ultimo turno” rende omaggio al coraggio e all’umanità degli infermieri, figure fondamentali nel sistema sanitario. Attraverso questa narrazione, si sottolinea l’importanza del loro ruolo quotidiano nel garantire assistenza e vicinanza ai pazienti. Un’opportunità per riconoscere il valore del lavoro infermieristico e promuovere maggiore consapevolezza sulla loro dedizione.

Il film "L'ultimo turno" rappresenta un'occasione preziosa e necessaria per riflettere sul ruolo insostituibile degli infermieri all'interno del nostro sistema sanitario. Attraverso il linguaggio universale del cinema, quest'opera rende omaggio a migliaia di professionisti che, ogni giorno, con dedizione e spirito di sacrificio, rappresentano il volto più umano e prossimo della cura. Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, intervenuto a margine della presentazione della pellicola dedicata alla professione infermieristica, a Roma presso la Sala Mechelli alla Pisana.

