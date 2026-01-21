Sangue su autobus linea Napoli-Agro nocerino la denuncia dei sindacati

Venerdì sera, lungo la tratta Napoli-San Valentino Torio, un autobus è stato trovato insanguinato, suscitando preoccupazione tra gli operatori. La situazione è stata segnalata ai sindacati, che hanno avviato una denuncia ufficiale. Questo episodio evidenzia le criticità e le condizioni di sicurezza sui mezzi pubblici lungo questa linea, richiedendo un intervento immediato per garantire la tutela di lavoratori e utenti.

