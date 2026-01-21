San Sebastiano la Polizia Municipale di Monreale celebra il suo patrono

La Polizia Municipale di Monreale ha celebrato San Sebastiano, patrono dei vigili urbani, con una messa presso la chiesa di San Castrense. L’evento ha rappresentato un momento di riflessione e riconoscimento del ruolo dei professionisti della sicurezza urbana, nel rispetto delle tradizioni locali e della loro funzione quotidiana nel servizio alla comunità.

MONREALE – Nella chiesa di San Castrense si è svolta la celebrazione eucaristica in onore di San Sebastiano Martire, Patrono della Polizia Municipale, nel giorno della sua ricorrenza. La funzione religiosa è stata officiata da don Antonio Crupi, parroco di San Castrense, e ha rappresentato un momento di profonda riflessione e condivisione per il Corpo della Polizia Municipale, quotidianamente impegnato nel presidio della legalità e nel servizio alla comunità. Una rappresentanza dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato Sezione di Monreale ha partecipato alla celebrazione della messa del Santo Patrono della Polizia municipale di San Sebastiano.

