Salvini punta a essere l' interlocutore di Coldiretti E sul Mercosur torna il déjà vu gialloverde

Salvini mira a rafforzare il dialogo con Coldiretti, evidenziando la posizione della Lega sul Mercosur. Dopo le tensioni del passato, il tema resta al centro del confronto politico, con i rappresentanti leghisti che ribadiscono il loro rifiuto alla ratifica dell’accordo commerciale. Questa posizione sottolinea le differenze all’interno del panorama politico italiano e le preoccupazioni del settore agricolo riguardo alle implicazioni del trattato.

Non solo la sicurezza. C’è anche la Lega Coldiretti. Da giorni nel Carroccio ripetono: “ Noi il Mercosur non lo votiamo”. Hanno sposato la linea degli agricoltori, non si fidano affatto delle rassicurazioni dell’Europa e nemmeno di quelle del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Oggi, insieme al gruppo dei Patrioti, i salviniani sosterranno la mozione per chiedere il parere della Corte di giustizia sulla compatibilità degli accordi Ue-Mercosur con i Trattati dell’Unione. E’ il primo passo di una battaglia che il Carroccio punta a combattere anche nel Parlamento italiano. “Con Coldiretti, ma anche con le altre sigle, i contatti sono costanti”, assicura il deputato Luca Toccalini. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

