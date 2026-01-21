salvini e francesca pascale a roccaraso

Matteo Salvini e Francesca Pascale sono stati avvistati a Roccaraso in occasione di un evento della Lega dedicato ai diritti. La presenza di Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, ha suscitato interesse tra gli osservatori politici. Questo incontro rappresenta un momento di confronto tra figure di diversa provenienza politica, evidenziando il dialogo e le tematiche che coinvolgono il panorama politico italiano.

Il segretario del Carroccio vorrebbe invitare l'ex compagna di Berlusconi all'evento Lega sui diritti. Il Sanremo delle idee Lega Salvini è arcobaleno. A Roccaraso, per l’evento Lega sui diritti, sapete chi vuole invitare? Francesca Pascale, l’ex compagna di Berlusconi, il Cav. buonanima. Lo dice Rossano Sasso, il filosofo delle Puglie, il Vannacci a metà, l’ex deputato che si batte contro l’ideologia gender, e che ha votato contro il Dl Ucraina. Sasso lancia il sassolino: “Ho sentito che vogliono invitare anche Pascale, capite la mia difficoltà?”. Come non capirla. L’evento si preannuncia come il Sanremo delle idee Lega. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

